Conflit israélo-palestinien - Décès d'un Palestinien blessé en Cisjordanie le mois dernier par des soldats israéliens

(Belga) Un Palestinien blessé le mois dernier dans des affrontements avec des soldats israéliens en Cisjordanie occupée a succombé samedi à ses blessures, a annoncé le ministère de la Santé à Ramallah.

Mohammed Chreyteh, âgé de 28 ans, avait été gravement blessé à la tête le 26 octobre, lors d'affrontements au nord-ouest de Ramallah, a affirmé le ministère. Un autre Palestinien, Othman Ladadwa, 33 ans, avait été tué lors de ces mêmes heurts. Selon des témoins, les violences avaient débuté lorsque des colons israéliens étaient arrivés pour visiter un site proche du village d'al-Mazraa al-Gharbiya, en Cisjordanie occupée par Israël. Des Palestiniens leur avaient alors jeté des pierres. Les forces de sécurités israéliennes étaient intervenues, tirant des gaz lacrymogènes et des balles réelles en direction des Palestiniens, selon les témoins. L'armée israélienne avait affirmé que des "dizaines d'émeutiers Palestiniens avaient lancé des feux d'artifice et des pierres aux forces de défense israéliennes et à la police des frontières" près des ruines de Nahaline, au nord-ouest de Ramallah. (Belga)