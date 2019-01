Conflit israélo-palestinien - Des soldats israéliens abattent un lanceur de pierres palestinien en Cisjordanie

(Belga) Un adolescent palestinien a été tué vendredi par des tirs de soldats israéliens alors qu'il visait à coup de pierres des voitures israéliennes circulant sur un important axe routier de Cisjordanie occupée, a indiqué l'armée israélienne.

Le Palestinien a été identifié par des habitants de sa localité sous le nom de d'Ayman Hamed, 17 ans. Trois individus lançaient des pierres sur des véhicules israéliens près de Silwad, au nord de Ramallah, a indiqué sur Twitter l'armée israélienne, sans préciser si l'adolescent en faisait partie. Des soldats "ont riposté en ouvrant le feu sur les suspects", dont deux ont été blessés. L'un des deux "a succombé plus tard à ses blessures", a-t-elle rapporté. Les faits feront l'objet d'une enquête, a ajouté l'armée. La Cisjordanie, territoire occupé par l'armée israélienne depuis plus de cinquante ans, est fréquemment le théâtre d'attaques contre des Israéliens, soldats ou colons, souvent commises par de jeunes Palestiniens. Elle a connu un accès de fièvre en décembre à la suite de deux attaques à l'arme à feu qui ont coûté la vie à un bébé et deux soldats israéliens. Ces tensions ont depuis perdu de leur intensité. Les Palestiniens dénoncent les vicissitudes de l'occupation et de la colonisation et les exactions de colons. La justice israélienne a inculpé jeudi un adolescent juif d'homicide pour la mort d'une Palestinienne décédée en octobre après avoir été blessée par des jets de pierres sur la voiture dans laquelle elle se trouvait. Environ 450.000 colons israéliens vivent de manière souvent conflictuelle aux côtés de plus de 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie. (Belga)