Conflit israélo-palestinien - Deux roquettes tirées de Gaza vers la région de Tel-Aviv

Deux roquettes ont été tirées jeudi depuis la bande de Gaza vers la région de Tel-Aviv, a déclaré l'armée israélienne sans faire état de victimes ou de dégâts.

Quelques instants avant l'annonce de l'armée, postée sur Twitter, des sirènes ont retenti en soirée à Tel-Aviv et dans les localités voisines. Le ministère des Affaires étrangères a posté une vidéo, montrant selon lui le système de défense anti-missiles israélien "Dôme de fer" détruisant l'une des roquettes "au-dessus de la région de Tel-Aviv". La vidéo montre aussi deux roquettes s'élevant dans le ciel au-dessus de hauts immeubles, avec les sirènes en fond sonore. Il n'y a eu ni victimes ni dégâts, selon l'armée. L'une des roquettes "est apparemment tombée dans la mer, l'autre s'est écrasée quelque part mais pas à Tel-Aviv", a déclaré à une chaîne de télévision publique le maire de cette ville côtière, Ron Huldai. L'agglomération de Tel-Aviv se trouve à 70 km au nord de la bande de Gaza, contrôlé par le mouvement islamiste palestinien Hamas. En octobre 2018, une roquette lancée depuis Gaza était tombée dans la mer près de Tel-Aviv et une autre avait touché Beersheva, une ville plus proche de Gaza, dans le sud d'Israël. En guise de représailles, Israël avait frappé vingt sites à Gaza, tuant un Palestinien selon des sources palestiniennes. L'Etat hébreu avait aussi fermé ses points de passage avec Gaza, isolant davantage l'enclave qui ne dispose que d'une autre voie de sortie, vers l'Egypte. Des groupes armés palestiniens ciblent généralement des localités du sud d'Israël, proches de la frontière avec l'enclave palestinienne.