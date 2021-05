Conflit israélo-palestinien - Environ 400 militants présents lors d'une manifestation pro-palestinienne à Louvain

(Belga) Environ 400 personnes ont manifesté jeudi soir sur la Ladeuzeplein à Louvain pour exprimer leur solidarité aux Palestiniens. "En ne faisant rien, la Belgique se rend complice de la perpétuation de la stratégie d'Israël. Nous appelons à l'action", a déclaré Ilse Grieten de Intal Leuven, la branche louvaniste d'Intal, un mouvement militant pour la solidarité internationale et la paix.

"Israël est coupable de violations des droits de l'homme depuis des années. Année après année, jour après jour, il vole des territoires aux Palestiniens", a déclaré Ilse Grieten. "Nous demandons plus de pression économique de la part de la communauté internationale. Voter une résolution n'est pas suffisant, nous pouvons et devons faire plus. Nous exigeons des sanctions." Les militants ont occupé la place pendant près de deux heures. Le même jour, le conseil communal de Louvain a également organisé un court rassemblement de soutien aux Palestiniens. Une nouvelle action est prévue mercredi prochain. (Belga)