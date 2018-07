Conflit israélo-palestinien - Gaza: le cessez-le-feu annoncé par le Hamas respecté après une journée meurtrière

(Belga) Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas annoncé par le mouvement islamiste semblait respecté samedi dans la bande de Gaza, au lendemain de bombardements massifs qui ont suivi la mort d'un soldat israélien tué par des tirs de Palestiniens. Cette escalade de violence a également coûté la vie à quatre Palestiniens.

Aucune attaque aérienne israélienne ou tir de roquette vers le sud d'Israël depuis Gaza n'a été signalé après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu peu après vendredi minuit, a-t-on indiqué de sources israéliennes et palestiniennes. Les responsables politiques et militaires israéliens ont toutefois refusé samedi de confirmer qu'un cessez-le-feu avait été conclu, tout en affirmant qu'un "calme total" règne depuis des heures sur le terrain. Un porte-parole du Hamas a annoncé dans la nuit qu'un accord de cessez-le-feu, éloignant momentanément le spectre d'une nouvelle guerre, avait été trouvé entre Israël et le mouvement islamiste, après une journée où l'armée israélienne a massivement bombardé une soixantaine de cibles dans la bande de Gaza. "Grâce aux efforts de l'Egypte et de l'ONU, nous sommes parvenus (à un accord) pour revenir à l'état de calme qui précédait, entre l'occupation (israélienne) et les factions palestiniennes", a indiqué Fawzi Barhoum. Selon le ministère de la Santé à Gaza, deux Palestiniens ont été tués près de Khan Younès, dans le sud de l'enclave, par des frappes israéliennes contre un poste d'observation du Hamas. Un troisième a péri dans un bombardement à Rafah et un quatrième a été tué par des tirs de soldats israéliens près de la zone frontalière à l'est de la ville de Gaza. L'armée israélienne a de son côté annoncé la mort d'un de ses soldats, abattu par des tirs palestiniens le long de la frontière. Il s'agit du premier militaire israélien tué près de Gaza depuis la guerre qui a opposé, en 2014, Israël au Hamas qui contrôle ce territoire palestinien. (Belga)