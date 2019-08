Conflit israélo-palestinien - Gaza: quatre Palestiniens armés tués à la frontière

(Belga) Quatre Palestiniens armés de fusils et de grenades, dont un ayant franchi la frontière avec Israël depuis la bande de Gaza, ont été tués samedi, a affirmé l'armée israélienne.

"Les patrouilles ont repéré plusieurs terroristes approchant de la barrière dans le sud de la bande de Gaza. Les terroristes étaient équipés de fusils d'assaut de type AK-47, de lance-grenades et de grenades", a indiqué l'armée dans un communiqué. Elle a ajouté que "quatre" avaient été ensuite "neutralisés". Une porte-parole de l'armée a précisé que les quatre personnes avaient été "tuées". "L'armée a ouvert le feu après qu'un des terroristes a traversé la barrière et lancé une grenade sur les militaires" a-t-elle ajouté. Depuis mars 2018, la bande de Gaza est le théâtre le long de la barrière frontalière avec Israël, de protestations hebdomadaires généralement accompagnées de violences, pour réclamer notamment la levée du strict blocus israélien imposé depuis plus de dix ans. Depuis cette date, au moins 301 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens, pour la grande majorité lors des heurts qui accompagnent ces rassemblements. D'autres sont morts dans des frappes israéliennes, en représailles à des actes hostiles en provenance de l'enclave. Sept Israéliens ont également été tués dans le cadre de ces violences. Les manifestations sont moins importantes ces derniers mois à la suite d'une trêve conclue entre Israël et le mouvement islamiste Hamas -qui contrôle la bande de Gaza- sous l'égide de l'Égypte et de l'Onu. Le Hamas et Israël se sont livré trois guerres depuis 2008. Les tirs de samedi interviennent alors que les forces de sécurité israéliennes poursuivent leurs recherches pour retrouver les responsables du meurtre d'un soldat israélien retrouvé poignardé jeudi près d'une colonie juive en Cisjordanie occupée.