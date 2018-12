Conflit israélo-palestinien: Israël approuve des plans de construction de 2.200 logements dans des colonies

(Belga) Une commission du ministère israélien de la Défense a approuvé des plans de construction d'environ 2.200 logements dans des colonies de Cisjordanie occupée, a annoncé mercredi le mouvement anti-colonisation israélien "La Paix Maintenant".

La question des colonies est un sujet majeur dans la vie politique israélienne alors que le Parlement s'apprête à voter pour sa dissolution en vue d'élections anticipées le 9 avril. "La Paix maintenant" avance le chiffre de 2.191 logements dont les plans de construction ont été approuvés entre mardi et mercredi, certains dans des colonies isolées "qui devraient être évacuées en cas d'accord sur la solution à deux états", selon l'ONG. Plus de 1.150 logements ont obtenu un accord définitif avant que les permis de construire soient publiés tandis que 1.032 n'ont obtenu que le premier stade des autorisations. "Des milliers de logements ont été approuvés par le gouvernement en 2018 (...) Netanyahu veut sacrifier les intérêts israéliens pour les élections en offrant aux colons un cadeau pour renforcer les votes de l'extrême droite en sa faveur", ajoute l'association. M. Netanyahu, dont la coalition est considérée comme la plus à droite de l'histoire d'Israël, a rencontré mercredi matin à Jérusalem les dirigeants des colonies juives de Cisjordanie occupée et leur a demandé leur soutien. "Nous allons assister à une tentative de la gauche de renverser notre pouvoir avec l'aide des médias et d'autres", a-t-il déclaré. "Ils ne doivent pas réussir car, sinon, le mouvement que vous représentez sera clairement en danger", a-t-il ajouté. Les colonies sont considérées comme illégales par la communauté internationale qui les voient comme l'un des principaux obstacles à la paix. Environ 430.000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie, occupée depuis 1967 par Israël. (Belga)