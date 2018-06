Conflit israélo-palestinien - Israël bombarde des positions du Hamas après des tirs de roquettes depuis Gaza

(Belga) Les forces aériennes israéliennes ont bombardé samedi plusieurs positions militaires dans la bande de Gaza appartenant au Hamas, quelques heures après que des roquettes ont été tirées depuis les territoires palestiniens.

Des sources sécuritaires et les médias locaux ont rapporté que des drones et avions israéliens avaient frappé trois positions militaires du mouvement islamiste dans les villes de Rafah et Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que à l'est de Gaza City. Aucun blessé n'a été signalé. Ces frappes interviennent quelques heures après que des militants ont tiré deux missiles et deux obus de mortier depuis la bande de Gaza vers Israël, selon les médias israéliens, qui ne font pas état de dommages ou de blessés. La semaine dernière, plus de 140 roquettes et obus de mortier ont été tirés depuis la bande de Gaza vers Israël, qui a répondu en menant 80 frappes aériennes sur le Hamas et ses positions.