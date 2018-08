Conflit israélo-palestinien - Israël intercepte un second bateau de militants anti-blocus au large de Gaza

(Belga) La marine israélienne a annoncé samedi avoir intercepté un bateau au large de la bande de Gaza, le second en moins d'une semaine avec à son bord des militants dénonçant le blocus imposé par l'Etat hébreu à cette enclave palestinienne depuis plus d'une décennie.

Selon l'armée israélienne, l'embarcation transportant 12 personnes et battant pavillon suédois a été "interceptée conformément à la loi internationale" et acheminée vers le port d'Ashdod, dans le sud d'Israël. Le bateau baptisé "liberté pour Gaza" a "violé le blocus naval légal imposé à la bande de Gaza", a ajouté l'armée, précisant que les passagers avaient été emmenés pour être interrogés. La marine israélienne avait déjà arraisonné dimanche le bateau "Awda" ("Retour", en arabe) qui battait pavillon norvégien avec 22 personnes à bord. Depuis plus de dix ans, la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, étouffe sous un strict blocus israélien. Les habitants de l'enclave souffrent notamment de coupures d'électricité provoquées par la suspension des livraisons de fioul. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), environ 80% de ses quelque deux millions d'habitants y sont tributaires d'une aide. (Belga)