Conflit israélo-palestinien - Israël même des frappes aériennes sur Gaza

(Belga) La violence entre Israël et Palestine s'est amplifiée dans la nuit de vendredi à samedi, Israël ripostant à des tirs de roquettes palestiniennes. L'armée israélienne a entrepris des attaques aériennes sur des "cibles terroristes" à Gaza, a indiqué la défense israélienne Tsahal. On ne sait pas s'il y a eu des victimes.

Plus tôt vendredi, quatre Palestiniens ont été tués à Gaza par des tirs de soldats israéliens lors d'un nouveau vendredi de manifestations contre le blocus. Depuis le 30 mars, les abords de la barrière entre la bande de Gaza et Israël sont le théâtre d'une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans à la bande de Gaza par l'Etat hébreu. (Belga)