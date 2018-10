Conflit israélo-palestinien - L'Australie laisse la porte ouverte au déménagement de son ambassade à Jérusalem

(Belga) Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mardi que son pays était "ouvert" à l'idée de reconnaitre Jérusalem comme capitale d'Israël, et d'y transférer son ambassade depuis Tel-Aviv, rapportent les médias du pays. Sa déclaration fait écho à la décision plus tôt cette année du président américain Donald Trump d'installer la diplomatie américaine à Jérusalem et de reconnaitre cette ville comme capitale d'Israël.

Le Premier ministre australien a toutefois manifesté son attachement à une solution à deux Etats au conflit israelo-palestinien. "Mais nous devons rester ouverts d'esprits quant à la façon d'y parvenir", a indiqué Scott Morrison à la presse à Canberra mardi. Il a toutefois précisé qu'aucune décision formelle n'avait été prise pour déménager l'ambassade australienne de Tel-Aviv à Jérusalem, bien que des arguments en faveur d'une telle relocalisation étaient "convaincants". Selon le Premier ministre conservateur, il n'y a pas eu de discussion à ce sujet avec les Etats-Unis, qui ont déjà installés leurs services diplomatiques dans la ville controversée. Cette annonce, en rupture avec la politique des précédents gouvernements australiens, survient quelques jours avant une élection législative partielle dans une circonscription à forte population juive de Sydney. Le candidat du Parti libéral de M. Morrison, un ancien ambassadeur d'Australie en Israël, est en retard dans les intentions de vote selon des sondages. Or une défaite à cette élection entraînerait la perte de la majorité d'un seul siège que le Parti libéral détient au Parlement. En outre, M. Morrisson a pris la tête du gouvernement début septembre après avoir évincé Malcom Turnbull, dont la circonscription en question est le bastion. Le Premier ministre australien a encore précisé que son pays voterait contre la reconnaissance de l'Autorité palestinienne comme président du groupe des 77, coalition d'Etats en développement aux Nations Unies. (Belga)