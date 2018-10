Conflit israélo-palestinien - Le Jihad islamique se dote d'un nouveau chef

(Belga) Le Jihad islamique, deuxième force islamiste dans les Territoires palestiniens derrière le Hamas, s'est choisi jeudi un nouveau dirigeant pour la première fois depuis plus de 20 ans en la personne de Ziad Nakhalé, ont dit deux responsables jeudi.

Ziad Nakhalé, basé en Syrie, prend la succession de Ramadan Shalah au poste de secrétaire général du Jihad islamique, ont dit ces responsables. Ramadan Shalah, à la tête du Jihad islamique depuis 1995, passe pour souffrir depuis des mois de graves problèmes de santé. Ziad Nakhalé, né à Gaza en 1953, est réputé proche de Téhéran et du Hezbollah libanais. Jihad islamique, Iran et Hezbollah sont tous des ennemis d'Israël. Ziad Nakhalé, adjoint de Ramadan Shalah jusqu'alors, a été choisi sans concurrent, ont dit les même sources. Le Jihad islamique a pour objectif l'établissement d'un Etat islamique palestinien et la destruction d'Israël. Il est considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis ou l'Union européenne. Il passe pour être lourdement financé par l'Iran. Le Jihad islamique est derrière nombre des attentats anti-israéliens et une partie des tirs de roquettes de la bande de Gaza sur Israël. Le Jihad islamique et sa branche armée, les brigades al-Qods, ont pris part au côté du Hamas aux trois guerres livrées à Israël dans la bande de Gaza depuis 2008. (Belga)