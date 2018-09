Conflit israélo-palestinien - Les causes du décès d'un Palestinien arrêté pas encore établies, selon l'armée israélienne

(Belga) Une autopsie sur un Palestinien décédé après avoir été arrêté conclut qu'il n'est pas mort suite à des coups mais elle ne permet pas d'établir clairement les causes du décès, a indiqué lundi l'armée israélienne.

Mohammed Khatib, 24 ans, est décédé après son arrestation le 18 septembre par l'armée israélienne à Beit Rima, un village de Cisjordanie occupée. Le comité palestinien chargé des affaires des prisonniers a déclaré que les résultats préliminaires de l'autopsie de dimanche montraient qu'il avait été battu. La famille de Mohammed Khatib affirme que des soldats israéliens s'étaient introduits à son domicile pendant son sommeil et l'avait frappé, causant sa mort. Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que "l'autopsie au cours de laquelle un médecin palestinien était présent a révélé que le suspect n'était pas mort des suites d'un traumatisme ou de la force appliquée par des troupes (israéliennes)". "Les circonstances de sa mort sont en train d'être examinées", a-t-il ajouté. Selon le porte-parole israélien, Mohammed Khatib a perdu connaissance lors de son arrestation et les médecins de l'armée l'ont soigné sur les lieux avant de l'évacuer à l'hôpital "tout en effectuant des efforts de réanimation". Mohammed Khatib a été déclaré mort à l'hôpital, a-t-il précisé. L'armée israélienne a déclaré à l'époque qu'il avait été "arrêté sans violence ni résistance de sa part". L'armée a indiqué que ce Palestinien avait été arrêté pour des "activités hostiles" et l'avait qualifié de "suspect terroriste", sans fournir davantage de détails. (Belga)