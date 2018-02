Conflit israélo-palestinien - Raid aérien israélien sur la bande de Gaza après un tir de roquette

(Belga) L'armée de l'air israélienne a mené un raid sur le sud de la bande de Gaza samedi, après un tir de roquette en provenance de l'enclave palestinienne ayant visé le sud d'Israël dans la nuit sans faire de victimes, a indiqué l'armée.

"En réponse au tir de projectile sur le sud d'Israël (...) des avions ont mené une frappe sur un site composé de deux structures militaires", affirme l'armée israélienne dans un communiqué. Le tir de roquette et le raid israélien n'ont pas fait de victimes. Il s'agit du deuxième échange de feu en 24 heures, après que l'armée de l'air israélienne a visé une position du Hamas à Gaza tôt vendredi en réponse à un tir de roquette la veille provenant de l'enclave palestinienne. Les tirs de roquette sont souvent effectués par des groupes armés marginaux mais Israël tient le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, pour responsable de tous les tirs qui proviennent de ce territoire et frappe ses positions en représailles. Israël et le Hamas observent un cessez-le-feu fragile depuis la fin de la guerre de l'été 2014, la troisième dans la bande de Gaza depuis que le mouvement islamiste y a pris le pouvoir en 2007. (Belga)