Conflit israélo-palestinien - Tir d'une roquette de la bande de Gaza vers Israël, riposte israélienne

(Belga) L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé plusieurs sites du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, en réponse à un tir de roquette de l'enclave palestinienne vers Israël vendredi soir, au lendemain de nouveaux heurts le long de la barrière frontalière.

L'armée a indiqué dans un communiqué que ses avions de combat avaient touché "plusieurs cibles militaires dans une base du Hamas dans le sud de la bande de Gaza et des structures souterraines dans le nord de la bande de Gaza". "L'attaque a été conduite en réponde au tir d'un projectile depuis la bande de Gaza plus tôt dans la soirée (de vendredi), et à la violence permanente en provenance de la bande de Gaza, notamment le lancement de ballons portant des engins explosifs et les tentatives d'endommager les infrastructures de sécurité ces derniers jours", indique le communiqué de l'armée. Selon des sources sécuritaires à Gaza, les frappes israéliennes n'ont pas fait de blessé. Vendredi, un Palestinien a été tué par des tirs israéliens lors de manifestations et de heurts le long de la frontière entre le territoire palestinien et Israël. Au moins 45 Palestiniens ont par ailleurs été blessés lors des protestations le long de la frontière, selon le ministère de la Santé gazaoui. Un porte-parole de l'armée israélienne a indiqué qu'environ 8.400 Palestiniens avaient pris part, pour certains violemment, à la protestation en différents points de la frontière. La bande de Gaza, coincée entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée et éprouvée par les guerres, la pauvreté et les blocus israélien et égyptien, est le théâtre depuis mars 2018 de protestations hebdomadaires, généralement accompagnées de violences, le long de la frontière. Au moins 253 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, la grande majorité le long de la frontière, et les autres dans des frappes israéliennes en représailles à des actes hostiles en provenance de l'enclave gouvernée par le mouvement islamiste Hamas. Deux soldats israéliens ont été tués depuis cette date. (Belga)