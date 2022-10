Conflit israélo-palestinien - Trois Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie occupée

(Belga) Trois Palestiniens ont été tués et près d'une vingtaine d'autres blessés tôt mardi dans un raid des forces israéliennes à Naplouse, ville de Cisjordanie occupée d'où opère un nouveau regroupement de combattants, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

"Il y a trois morts et 19 blessés, dont trois grièvement, par des tirs israéliens à Naplouse", a indiqué le ministère dans un bref communiqué à propos de cette opération qui a commencé tôt mardi dans la ville de Naplouse, selon des témoins. L'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations. Le président palestinien Mahmoud Abbas établit de son côté "des contacts urgents afin de mettre fin à cette agression contre notre peuple" à Naplouse, a indiqué dans un communiqué son porte-parole, Nabil Abou Rudeinah. Au cours des dernières semaines, un regroupement de jeunes combattants palestiniens - certains affiliés à des groupes classiques comme le Fatah, le Hamas ou le Jihad islamique et d'autres non - a commencé à mener des opérations anti-israéliennes depuis Naplouse, grande ville du nord de la Cisjordanie occupée. Le nouveau groupe baptisé en arabe "Areen al-Oussoud", la "fosse aux lions" en français, en hommage à Ibrahim al-Nabulsi, un jeune combattant surnommé le "Lion de Naplouse" et abattu début août par les forces israéliennes, avait notamment revendiqué une attaque mortelle contre un soldat israélien il y a deux semaines en Cisjordanie occupée. (Belga)