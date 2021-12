Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien tué après avoir tenté d'attaquer des soldats israéliens

(Belga) Un Palestinien qui a tenté mardi de lancer son véhicule contre des soldats israéliens en Cisjordanie occupée a été tué par balles, a indiqué l'armée israélienne.

Le véhicule de l'assaillant a heurté une jeep de l'armée après avoir été atteint par des balles tirées par les soldats près de la ville de Jénine dans le nord de la Cisjordanie, a précisé l'armée dans un communiqué. Aucun soldat n'a été blessé. Le ministère palestinien de la Santé a de son côté annoncé la mort d'un "citoyen" sans autre précision. Selon le communiqué de l'armée, "un terroriste a accéléré sa voiture en direction d'un poste militaire (...) Les soldats présents au poste ont tiré en direction de la voiture qui a heurté un véhicule militaire proche et les deux véhicules ont pris feu". Un porte-parole de l'armée a indiqué à l'AFP que l'assaillant avait été probablement mortellement touché par les balles. Ces dernières semaines plusieurs attaques anti-israéliennes ont été menées par des Palestiniens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Dimanche, les forces israéliennes ont annoncé avoir arrêté quatre Palestiniens soupçonnés d'avoir tiré trois jours plus tôt sur une voiture près d'une colonie de Cisjordanie, tuant un colon et blessant deux autres. Samedi, la police des frontières israélienne a indiqué avoir arrêté une femme palestinienne âgée de 65 ans à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, qui avait attaqué au couteau un colon israélien, le blessant. Plus de 475.000 colons israéliens habitent aujourd'hui en Cisjordanie, territoire où vivent 2,8 millions de Palestiniens. La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.