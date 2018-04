Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien tué par des tirs israéliens à la frontière entre Israël et Gaza

(Belga) Un Palestinien a été tué jeudi par des tirs de soldats israéliens à la frontière entre l'Etat hébreu et la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé dans ce territoire dirigé par le mouvement islamiste Hamas.

Le Palestinien, identifié comme Abdallah al-Shahri, 28 ans, a été tué à l'est de la ville de Khan Younès, selon cette source. L'armée israélienne a indiqué ne pas être au courant de l'incident. Au moins 33 Palestiniens ont été tués à Gaza par les forces israéliennes depuis le début, le 30 mars, d'une série de manifestations palestiniennes pour réclamer le "droit au retour" des réfugiés et la fin du blocus de l'enclave par Israël. Selon le ministère de la Santé, un combattant du Hamas avait été tué tôt jeudi par une frappe israélienne à l'est de la ville de Gaza. Israël a confirmé la frappe, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte après des tirs. Ces deux incidents interviennent à la veille d'une nouvelle journée de protestations près de la frontière entre Gaza et Israël. Durant les deux précédents vendredis, des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, ont convergé le long de la barrière frontalière qui sépare l'enclave de l'Etat hébreu. Quelques groupes ont affronté les soldats israéliens, jetant des pierres et des cocktails Molotov. Ces derniers ont riposté à balles réelles. Officiellement organisée par la société civile, "la marche du retour" est soutenue par le Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007 et a depuis mené trois guerres contre Israël. (Belga)