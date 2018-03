Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien tué par l'armée israélienne lors de heurts en Cisjordanie

(Belga) Un Palestinien a été tué samedi par des tirs de soldats israéliens après des heurts entre colons israéliens et Palestiniens en Cisjordanie occupée, ont indiqué les secours et des sources de sécurité.

Des sources de sécurité palestiniennes ont affirmé que les affrontements avaient débuté près de Naplouse après que des colons ont attaqué des Palestiniens. Selon elles, l'armée israélienne est alors intervenue et a tiré en direction d'un groupe de Palestiniens. Le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que la victime était un homme de 22 ans originaire d'Urif, près de Naplouse, et qu'une autre personne avait été blessée. L'armée israélienne a de son côté assuré que des Palestiniens d'Urif s'étaient approchés de la colonie d'Yitzhar déclenchant "une confrontation entre des Palestiniens et des Israéliens". Une émeute a éclaté à l'arrivée des soldats qui ont "tiré à balles réelles", a indiqué un porte-parole de l'armée. Vendredi, un Palestinien de 24 ans a été tué par des tirs de l'armée israélienne lors de heurts à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Hébron est une poudrière où quelque 800 juifs vivent, pour la plupart par conviction idéologique, sous haute protection militaire parmi 200.000 Palestiniens. La coexistence des Palestiniens et des colons juifs y est une source de tensions permanentes. Au moins 31 Palestiniens et deux Israéliens ont été tués dans des violences depuis l'annonce, le 6 décembre, de la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est, annexée par Israël, la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. (Belga)