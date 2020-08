Connie Culp, la première Américaine à avoir reçu une greffe de visage après avoir été défigurée par son mari, est décédée

La première Américaine ayant bénéficié d'une greffe du visage, Connie Culp, est décédée à l'âge de 57 ans, près de douze ans après l'intervention, a annoncé l'hôpital de Cleveland où elle avait été prise en charge.



Défigurée par une balle tirée par son mari qui avait essayé de la tuer avant de retourner son arme contre lui, elle avait reçu en décembre 2008, une greffe sur 80% de son visage au cours d'une opération qui avait duré 22 heures.



"Nous sommes tristes d'avoir perdu Connie Culp, la première bénéficiaire d'une greffe du visage aux Etats-Unis. Elle était une source d'inspiration pour tous ici, à la Cleveland Clinic", a tweeté cet établissement de l'Ohio, dans le nord du pays.



Elle était devenue la personne ayant vécu le plus longtemps avec une greffe du visage, a souligné dans un communiqué le D. Frank Papay qui supervise le service de dermatologie et de chirurgie esthétique de l'hôpital.



La première greffe du visage au monde a eu lieu le 27 novembre 2005 en France. Isabelle Dinoire, défigurée par son chien avait reçu une greffe nez-lèvres-menton. Elle a succombé en avril 2016 à la récidive d'une tumeur maligne rare, sans lien apparent avec son traitement anti-rejet.



Le 13 avril 2006, une greffe sur les deux tiers du visage avait été réalisée en Chine sur un fermier attaqué par un ours. Il était mort en juillet 2008 après avoir délaissé ses médicaments anti-rejet au profit d'herbes médicinales traditionnelles.