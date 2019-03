Consul à Los Angeles: annulation du décret de nomination de Philippe Besson

Le Conseil d’État a annulé un décret d'août 2018 qui permettait notamment la nomination de l'écrivain Philippe Besson, ami d'Emmanuel et Brigitte Macron, au poste de consul général à Los Angeles.

Dans une décision rendue publique mercredi, le Conseil d’État, saisi par le syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères, a annulé ce texte, qui donnait au gouvernement la possibilité de nommer les titulaires de 22 postes de consul dans le monde, dont celui de Los Angeles.

Ces 22 postes étaient auparavant dévolus au personnel sous statut des agents diplomatiques et consulaires et la possibilité de nommer un proche du président de la République, non diplomate, au poste prestigieux de Los Angeles avait suscité de vives critiques.

Philippe Besson a assuré de pas se sentir concerné par la décision du Conseil d'Etat dans la mesure où sa nomination n'a jamais été effective.

"On m’invite à réagir à la décision du Conseil d’État relative aux emplois de consul général. Je remarque qu’elle ne me concerne pas directement et ne me mentionne aucunement, contrairement à ce que je lis ici ou là", a indiqué l'écrivain dans une déclaration transmise à l'AFP.

"À la différence de beaucoup de commentateurs, je ne sais pas exprimer un avis sur l’annulation d’une nomination qui n’a jamais eu lieu", a insisté l'auteur de "Son frère".

"Pour le reste", a ajouté l'écrivain, "je poursuis avec bonheur mon dialogue avec les lecteurs. Et j’accompagnerai avec le même bonheur la publication en avril aux États-Unis de +Arrête avec tes mensonges+ et la sortie en mai en France de mon nouveau roman".

Réputé proche du couple présidentiel, Philippe Besson, également scénariste, est l'auteur d'une vingtaine de romans dont l'un, intitulé "Un personnage de roman" narre la conquête de l’Élysée par M. Macron, dont il a suivi la campagne en tant que témoin privilégié.

Interrogé sur la question de cette nomination envisagée, Emmanuel Macron avait déclaré : "Il n'y a chez moi aucun copinage pour services rendus".

La CFDT avait réagi à la publication de ce décret, en date du 3 août, publié le 4, par un communiqué titré de la question : "Une réforme au service d'intérêts particuliers ?"

"Il ne s'agit pas de l'annulation de la nomination de monsieur Besson mais de l'annulation du décret qui aurait rendue possible sa nomination" à Los Angeles, a précisé mercredi soir à l'AFP Anne Colomb, chargée des Affaires juridiques à la CFDT du ministère des Affaires étrangères.

"Il faut donc bien être agent diplomatique et consulaire (...) pour pouvoir prétendre être nommé à un emploi de consul ou de consul général", a-t-elle ajouté. "Nous sommes satisfaits et soulagés de cette décision".