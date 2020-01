Contestation au Liban - Washington appelle le nouveau gouvernement libanais à mener des réformes "tangibles"

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a appelé mercredi le gouvernement libanais fraîchement désigné à mener des réformes "tangibles".

"Le test pour le nouveau gouvernement du Liban sera ses actions et sa réactivité face aux attentes du peuple libanais de mise en oeuvre des réformes et de combat contre la corruption", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Seul un gouvernement capable de (...) réformes réelles et tangibles pourra restaurer la confiance des investisseurs et débloquer l'aide internationale pour le Liban", a-t-il prévenu. Le nouveau Premier ministre Hassan Diab a averti mercredi que le Liban faisait face à une "catastrophe" économique, au lendemain de la formation de son gouvernement qui a attisé la colère de la rue. Le chef de la diplomatie américaine a également exhorté le gouvernement et l'armée libanaises à garantir la sécurité des manifestants. (Belga)