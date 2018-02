Elle gagne 560 millions de dollars à la loterie, mais DOIT dévoiler son identité

Début janvier, deux Américains ont gagné à deux jours d'intervalle plus d'un milliard de dollars cumulés à la loterie Powerball, soit apparemment le gain le plus important en un week-end dans l'histoire des Etats-Unis. Une personne du New Hampshire (nord-est) a gagné 560 millions de dollars tandis que deux jours auparavant un autre chanceux avait empoché 450 millions de dollars en Floride.



Le billet gagnant dans le New Hampshire a été vendu à Merrimack, une petite ville de 25.000 habitants. La personne qui a gagné est une femme. Elle ne souhaite pas dévoiler son identité. Pourtant, elle n'a pas réalisé que lorsqu'elle avait signé le bas du ticket que son nom devait être divulgué en cas de victoire. Si cela semble évident en Belgique, ce n'est pas le cas aux Etats-Unis. Plusieurs endroits imposent une transparence aux joueurs.

Elle a engagé un avocat pour ne pas être obligée de dévoiler son identité. Elle craint les conséquences de sa victoire. Elle ne veut pas que sa vie change complètement. Elle a également peur pour sa sécurité, car des gagnants ont été attaqués dans le passé. Une femme a été tuée et un homme a été empoisonné.

À ses yeux, divulguer son nom serait une "invasion significative de sa vie privée". En attendant, elle ne pouvait pas empocher son gain. Elle veut placer cet argent dans un trust. Jeudi, la cour locale lui a donné raison. L'anonymat de cette Américaine peut encore être contesté au niveau fédéral. Cette dernière a une audience fixée au 21 février pour argumenter son droit à la vie privée.