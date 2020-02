Contrôles médicaux après le passage de touristes contaminés en Egypte

(Belga) Les autorités égyptiennes ont annoncé samedi mener des contrôles médicaux auprès d'Egyptiens ayant pu côtoyer des touristes contaminés par le nouveau coronavirus.

Selon le ministre français de la Santé Olivier Véran, six touristes ont déclaré les symptômes du virus à leur retour en France. Il n'a pas précisé leur nationalité. Le gouvernement égyptien a été prévenu, a indiqué samedi dans un communiqué le Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli, précisant que ces malades faisaient "partie d'un groupe touristique visitant l'Egypte du 5 au 16 février". "Les employés présents sur le lieu où le groupe résidait subissent des examens" médicaux depuis vendredi, a précisé le communiqué, sans donner d'indications sur le lieu ni détailler l'itinéraire suivi par les touristes lors de leur voyage. Jeudi, le ministère égyptien de la Santé avait annoncé la "guérison" du seul patient contaminé par le nouveau coronavirus. Les autorités françaises ont quant à elles annoncé 100 cas d'infection au nouveau coronavirus. Deux des patients contaminés sont morts et 12 sont guéris, a indiqué samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Au total, le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s'élevait à 85.919, dont 2.941 décès, dans 61 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 17h00 GMT. (Belga)