Convoi de la liberté - Des camions bloquent l'accès au parlement néerlandais à La Haye

(Belga) Une vingtaine de camions ont convergé, samedi matin, vers La Haye aux Pays-Pas pour protester contre les mesures sanitaires. Selon la radio publique NOS, ils bloquent l'accès au Binnenhof, le parlement néerlandais.

La police indique que les camions se trouvent au Buitenhof, une place située juste à côté du Binnenhof, et que des agents discutent en ce moment avec les protestataires. Des voitures flanquées de drapeaux néerlandais, des provinces la Frise et du Brabant sont également présentes dans la zone. Les autorités de la ville ont posté un message sur Twitter invitant les manifestants à garer leurs véhicules au stade de football ADO Den Haag. "Des mesures seront prises à l'encontre de ceux qui ignorent les instructions de la police et enfreignent les règles de circulation", précisent-elles. Le centre-ville est, actuellement, inaccessible. Les camionneurs participent au "Convoi de la liberté des Pays-Bas", à l'instar d'autres convois calqués sur l'exemple canadien. Des manifestants seraient en route depuis plusieurs provinces du pays, malgré les interdictions de blocage. Un "Convoi de la liberté" se mobilise également en France, il est aux portes de Paris. Certains de ses participants souhaitent rallier ensuite Bruxelles et son quartier européen. Les autorités belges ont interdit l'accès à la capitale. (Belga)