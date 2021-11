COP26: à l'issue de cette première journée de discours, retour sur les déclarations fortes

Voici les déclarations fortes lors de la première journée lundi du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement à la COP26 de Glasgow.

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU:



"Il est temps de dire 'Assez'. Assez de brutaliser la biodiversité. Assez de nous tuer nous-mêmes avec le carbone. Assez de traiter la nature comme des toilettes. Assez de brûler et forer et extraire toujours plus profond. Nous creusons nos propres tombes (...) Choisissez de sauvegarder notre avenir et de sauver l'humanité".



Elizabeth II, reine d'Angleterre, tenue éloignée de la COP26 sur avis médical, dans un message vidéo aux dirigeants les a appelés à "répondre à l'appel des générations futures":



"Beaucoup espèrent que (...) vous quitterez cette conférence comme une communauté de nations avec la détermination, le désir et un plan pour affronter l'impact du changement climatique et reconnaître que le temps des paroles est désormais passé, pour laisser place au temps de l'action".



Boris Johnson, Premier ministre britannique, hôte du sommet:



"L'humanité a longtemps joué la montre sur le climat. Il est minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse. Nous devons agir maintenant (...) La colère et l'impatience du monde seront incontrôlables si nous ne réussissons pas cette COP26".



Mia Mottley, Première ministre de la Barbade:



"Pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, et un coeur pour ressentir: pour survivre nous avons besoin (de limiter le réchauffement) à +1,5°C, 2°C serait une condamnation à mort. (...) Nous ne voulons pas de cette condamnation à mort et nous sommes venus ici pour dire 'redoublez d'efforts, redoublez d'efforts'".



Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí, représentante du peuple Paiter Suruí de l'Amazonie brésilienne:



"Je n'ai que 24 ans, mais mon peuple habite la forêt amazonienne depuis au moins 6.000 ans. Aujourd'hui le climat se réchauffe, les animaux disparaissent, les rivières meurent et les plantes ne fleurissent plus comme avant. La Terre parle et elle nous dit que nous n'avons plus de temps".



Joe Biden, président des Etats-Unis:



"Je ne devrais pas vraiment mais je m'excuse que les Etats-Unis sous la précédente administration aient quitté l'accord de Paris et nous aient un peu mis en retard. Les Etats-Unis ne sont pas seulement revenus à la table mais j'espère montrent la voie par l'exemple".



Emmanuel Macron, président français:



"La clé pour les 15 prochains jours, ici dans notre COP, est que les plus gros émetteurs dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif de 1,5 degré rehaussent leurs ambitions dans les 15 jours qui viennent, c'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie".

Greta Thunberg, égérie suédoise du mouvement mondial des jeunes pour le climat, lors d'une manifestation près du lieu de la conférence:



"A l'intérieur de la COP il n'y a que des politiciens et des gens de pouvoir qui font semblant de prendre notre avenir au sérieux, de prendre au sérieux le présent de ceux qui souffrent déjà de la crise climatique. Le changement ne viendra pas de là-dedans".