Copa America 2019 : le Brésil dans le vif avec le tirage

Quels adversaires pour la Seleçao ? La Copa America 2019, qui se déroulera au Brésil du 14 juin au 7 juillet, va connaître ses premières affiches à l'issue du tirage au sort de la phase de groupes qui se tiendra vendredi (00h30 heures françaises) à Rio de Janeiro.

Pour le Brésil, pays hôte de la plus ancienne compétition internationale de football, l'objectif est clair : redevenir maître du continent sud-américain douze ans après son dernier succès (2007). Le meilleur moyen de se faire pardonner après le couac du Mondial-2018 et le traumatisme du Mondial-2014 à la maison ?

"Gagner quelque chose c'est important mais les gens ne vont pas oublier tout ce qu'il s'est passé au Brésil ou en Russie. Même si on gagne, je crois que les gens ne vont pas oublier. C'est normal", a confié Thiago Silva, l'un des cadres de la sélection brésilienne, dans un entretien à l'AFP.

"Pour nous aussi, parfois, ça revient dans la tête. Quand on regarde un match, ça revient toujours... Mais la chose la plus importante, c'est de se relever quand tu tombes. Le plus vite possible", ajoute le défenseur qui était le capitaine de la Seleçao lors du Mondial-2014.

"Après sur le terrain, il y a des équipes qui ont le même objectif que nous. Dans le très haut niveau comme cela, tu ne peux pas assurer qui va gagner et qui va perdre", prévient encore Thiago Silva.

Car outre le Brésil, l'Argentine, défaite lors de deux dernières éditions aux tirs aux buts en finale face au Chili, aura une revanche à prendre. Reste à savoir si sa star Lionel Messi mettra fin à sa "pause" avec l'Albiceleste pour participer au tournoi...

- Qatar et Japon invités -

La Colombie de Radamel Falcao et James Rodriguez, ou encore l'Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani, détentrice du record de victoires (15 titres), seront les autres prétendants au sacre continental.

"Après la Coupe du monde, la Copa America est la compétition la plus importante. Historiquement, l'Uruguay est une sélection qui a eu l'intelligence de pouvoir la gagner à plusieurs reprises. C'est cela qui donne du prestige -- comme on dit -- à notre pays dans cette compétition", a déclaré Cavani, mi-janvier.

La Copa America 2019 sera disputée dans cinq villes hôtes (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo) avec 12 équipes participantes.

Outre les dix pays membres de la Confédération sud-américaine Conmebol (Brésil, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela), le Japon et le Qatar, hôte du Mondial-2022, ont été invités à participer à la Copa America.

"Avoir le Qatar dans la compétition sera quelque chose de magnifique. Parce qu'avoir une équipe d'un autre continent, une nouvelle culture qui va se mélanger avec l'Amérique du Sud est toujours quelque chose de positif", a souligné Cavani, lors du stage du PSG dans l'émirat.

"Selon moi, le football n'est pas seulement propre à l'Uruguay ou aux autres pays, c'est mondial", a renchérit le buteur parisien. La Copa America 2019 l'a déjà bien compris.