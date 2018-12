Copa Libertadores - River Plate rejette aussi la délocalisation du match retour

(Belga) Quelques heures après Boca Juniors, River Plate a lui aussi confirmé son rejet de la décision de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) de délocaliser en Espagne le match retour de la finale de la Copa Libertadores qui doit opposer les deux clubs argentins. "Le club estime que cette décision dénature la compétition, porte préjudice à ceux qui ont acheté leurs tickets et porte atteinte à l'équité, faute de match à domicile", indique River Plate dans un communiqué.

Initialement programmée le 24 novembre au stade Monumental de River Plate, la rencontre a été reportée en raison de l'attaque de l'autocar transportant les joueurs de Boca Juniors. La Conmebol a finalement décidé jeudi que le match se jouerait le 9 décembre à 20h30 au stade Santiago Bernabéu, à Madrid. Pour River, la "faille dans la sécurité publique" en amont du match retour n'est "d'aucune façon de la responsabilité du club", les incidents ayant eu lieu "en dehors du périmètre prévu pour l'événement". "Il est incompréhensible que le 'superclasico' ne puisse se dérouler normalement dans le pays qui, en ce moment même, accueille un sommet du G20", ajoute-t-il. Dans un communiqué diffusé quelques heures auparavant, le club rival de Boca Juniors indiquait qu'il va porter l'affaire devant la chambre d'appel de la Conmebol, et éventuellement devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Samedi, le président de la Fifa Gianni Infantino a regretté les incidents ayant empêché le match retour de se dérouler comme prévu à Buenos Aires. "Ce sont des idiots qui ont gâché la fête. (...) Il faut les identifier et les sortir (des stades)", a déclaré le patron du football mondial. "J'espère que cela n'arrivera plus. Il faut que cette histoire marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre. (...) C'est un match de foot, ce n'est ni la guerre ni même une bataille", a-t-il ajouté. (Belga)