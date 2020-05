Copenhague dans la tempête pour des rejets massifs d'eaux usées

La municipalité de Copenhague a rejeté ces dernières années des dizaines de milliards de litres d'eaux usées non traitées dans le détroit d'Øresund, entre la Suède et le Danemark, selon des estimations officielles consultées mercredi par l'AFP.

"Les données relevées de débordements d'eau pour la municipalité de Copenhague pour les cinq années entre 2014 à 2018 s'élèvent à 35,4 millions de m3", soit 35,4 milliards de litres, a écrit à l'AFP un responsable de l'Agence danoise de l'environnement, Henrik Hagen Olesen.

Ces eaux, usées et non traitées, s'échappent du système d'égout en cas de fortes pluies et finissent directement dans la mer.

Ces chiffres ont choqué la classe politique danoise, où plusieurs voix ont réclamé de meilleures infrastructures ou des solutions de traitement des eaux.

Ils sont rendus publics après l'annonce par la ville, qui se veut un modèle en termes d'environnement, de l'ajournement d'une opération de rejet de 290.000 m3 - soit 290 millions de litres - d'eaux usées non traitées dans l'Øresund.

Une commission doit statuer sur l'éventuelle interdiction de l'opération et apporter des solutions concrètes au problème.

"C'est important pour moi de retourner chaque pierre car je veux être absolument certaine que nous avons tout fait pour trouver la meilleure solution", a affirmé l'adjointe au maire de Copenhague chargée du climat, Ninna Hedeager Olsen, dans un courrier électronique à ses administrés, consulté par l'AFP.