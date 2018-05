Corée du Nord: deux Coréens du Nord passent au Sud (agence)

Les garde-côtes sud-coréens ont arrêté un militaire et un civil voulant faire défection près de la frontière avec la Corée du NordDANNY KIM

Deux Coréens du Nord ont fait défection pour la Corée du Sud en passant par la mer Jaune samedi, a rapporté samedi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant une source gouvernementale.

"Un petit bateau a été détecté dans les eaux au nord de Baengnyeong", une île située près de la frontière maritime intercoréenne, avec deux civils à bord qui ont "exprimé le désir de faire défection", a ajouté l'agence.

Un des deux hommes avait initialement été identifié comme un commandant de l'armée nord-coréenne, accompagné d'un civil. Yonhap a ensuite précisé que la source gouvernementale sud-coréenne avait corrigé sa déclaration et qu'il s'agissait de deux civils.

Un représentant des garde-côtes a déclaré qu'une enquête était en cours, sans donner plus de détails.

Il s'agit de la première défection d'un Nord-Coréen depuis le sommet historique d'avril qui a vu les deux Etats antagonistes s'engager à une dénucléarisation complète de la péninsule et à cesser toute activité hostile.

En novembre, un soldat du Nord avait roulé jusqu'à la frontière, lourdement gardée, avant de s'enfuir vers le Sud sous les tirs des militaires nord-coréens, qui l'avaient atteint à plusieurs reprises.

En juin, deux des quatre membres d'équipage d'un bateau de pêche nord-coréen à la dérive avaient refusé de rentrer chez eux et avaient été autorisés à s'installer au Sud. Ils avaient été imités un mois plus tard par cinq personnes sur un autre bateau.

Plus de 30.000 Nord-Coréens ont fui leur pays mais il est très rare qu'ils traversent directement la zone démilitarisée (DMZ) qui, entre les mines et les soldats, est considérée comme la frontière la plus militarisée du monde.

La plupart de ceux qui font défection passent par la Chine voisine et sa frontière beaucoup plus poreuse.