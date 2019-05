Corée du Nord: Kim Jong Un a ordonné un exercice de "frappe à longue portée"

(Belga) Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné un exercice de "frappe à longue portée", a annoncé vendredi l'agence étatique nord-coréenne KCNA, quelques heures après que Séoul eut fait état de tirs de missiles à courte portée.

Alors qu'il assistait à des exercices militaires jeudi, "le leader suprême Kim Jong Un a pris connaissance d'un plan pour mener un exercice (...) à l'aide de plusieurs moyens de frappe à longue portée, et a donné l'ordre de procéder à l'exercice", a rapporté KCNA. La Corée du Nord a tiré jeudi deux missiles de courte portée sur des distances respectives de 270 et de 420 kilomètres, cinq jours après avoir effectué plusieurs tirs de projectiles à courte portée, avait indiqué l'armée sud-coréenne. Ces tirs sont intervenus quelques heures après l'arrivée à Séoul de Stephen Biegun, représentant spécial américain pour la Corée du Nord. "L'essai réussi de déploiement et de frappe destiné à vérifier les capacités de réaction rapide des unités de défense (...) a pleinement démontré la puissance de ces unités, qui étaient totalement préparées à mener efficacement toute opération et tout combat", s'est félicité KCNA. L'agence n'a pas précisé quel type de missiles avait été tiré. (Belga)