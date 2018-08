Corée du Nord: la dénucléarisation avant la déclaration de fin de la guerre

(Belga) La dénucléarisation nord-coréenne doit intervenir avant toute déclaration mettant fin à la guerre de Corée, a prévenu mercredi le département d'Etat américain.

Les négociations pour mettre en oeuvre la "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne" à laquelle le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est engagé lors de son sommet historique avec Donald Trump le 12 juin à Singapour sont dans l'impasse. Le président des Etats-Unis a annulé vendredi à la dernière minute un voyage de son secrétaire d'Etat Mike Pompeo en Corée du Nord, reconnaissant pour la première fois publiquement l'absence de progrès suffisants. L'annulation semble avoir été décidée lorsqu'il est devenu manifeste que le chef de la diplomatie américaine n'allait pas obtenir ce qui était en discussion, à savoir, selon plusieurs observateurs, un échange "déclaration contre déclaration": les Etats-Unis devaient travailler à une déclaration mettant fin à la guerre de Corée, qui ne s'est conclue en 1953 que par un simple armistice, et la Corée du Nord allait fournir une déclaration de ses installations nucléaires, sorte d'inventaire préalable à toute vérification et démantèlement. Le débat semblait déjà porter sur qui devait fournir sa déclaration le premier. Selon le média américain en ligne Vox, qui cite plusieurs sources proches des négociations, Donald Trump a promis oralement à Kim Jong Un, lors du huis clos de Singapour, de signer une déclaration mettant fin à la guerre de Corée rapidement après ce sommet et les Nord-Coréens se sentent maintenant floués. Interrogée mercredi sur cette promesse, la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert n'a pas été en mesure de confirmer ou de démentir. "Nous pensons que la dénucléarisation doit intervenir avant de nous engager dans d'autres domaines", a-t-elle toutefois déclaré lors d'une conférence de presse à Washington. Priée de dire si ces "autres domaines" comprenaient une telle déclaration de fin de guerre, elle a répondu: "oui". Certains observateurs estiment en outre que le régime de Kim Jong Un préférerait un traité de paix en bonne et due forme plutôt qu'une simple déclaration. (Belga)