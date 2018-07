Corée du Nord - Pompeo: sanctions contre Pyongyang maintenues jusqu'à la dénucléarisation complète

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a assuré dimanche à Tokyo que les sanctions en vigueur contre Pyongyang seraient maintenues jusqu'à la fin de la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Les sanctions resteront en place jusqu'à une "dénucléarisation complète et totalement vérifiable", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec ses homologues japonais et sud-coréen. M. Pompeo, qui fait escale dans la capitale japonaise après une visite de deux jours à Pyongyang, a insisté sur l'importance du contrôle de l'achèvement du processus. Pour le secrétaire d'Etat, il s'agit d'une "dénucléarisation au sens large", englobant toute la gamme d'armes, et "les Nord-Coréens comprennent cela, ils ne l'ont pas contesté", a-t-il dit. "Il y aura une vérification liée à la dénucléarisation complète, c'est ce que le président (Donald) Trump et le président Kim (Jong Un) ont tous deux accepté", a-t-il ajouté. M. Pompeo s'est montré serein, bien que la Corée du Nord ait qualifié samedi soir de méthodes de "gangster" la façon dont les Etats-Unis négocient le désarmement nucléaire. "Le président Trump et moi croyons que ces efforts pour la paix en valent la peine", a-t-il encore souligné. (Belga)