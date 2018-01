Corée du Nord: Washington tente de maintenir la pression malgré la détente

Tests de missiles et essais nucléaires nord-coréens - Laurence CHU

Photo non datée fournie par l'agence nord-coréenne Kcna le 13 janvier 201 du leader nord-coréen Kim Jong-Un (c) visitant l'Académie des Sciences dans un endroit non précisé - -

Au moment où la Corée du Nord amorce une détente avec son voisin du Sud, les Etats-Unis ont tenté mardi de maintenir la pression au maximum contre ses ambitions nucléaires lors d'une réunion avec leurs alliés à Vancouver, vertement critiquée par la Chine.

"Il doit y avoir de nouvelles conséquences pour le régime" nord-coréen "à chaque nouvelle agression", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson à l'ouverture de cette rencontre avec ses homologues d'une vingtaine de pays qu'il co-préside avec la ministre canadienne Chrystia Freeland.

Il a aussi demandé à la Russie et à la Chine, absentes mardi, la mise en oeuvre "totale" des sanctions adoptées par l'ONU et a souhaité une "amélioration des opérations d'interdiction maritime" afin d'empêcher Pyongyang de s'approvisionner en contournant les mesures internationales --ce sujet devait ensuite être discuté à huis clos.

"Nous devons accroître le coût du comportement du régime jusqu'à ce que la Corée du Nord vienne à la table de négociations crédibles" visant sa "dénucléarisation totale, vérifiable et irréversible", a plaidé le chef de la diplomatie américaine.

"Nous n'accepterons pas que la Corée du Nord soit une menace nucléaire contre le monde", a renchéri Chrystia Freeland.

Cette fermeté intervient après un certain apaisement sur le dossier nord-coréen dans le sillage de la décision nord-coréenne de participer aux jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud (9-25 février) et de la reprise du dialogue entre Séoul et Pyongyang. "Un signal encourageant", a reconnu la cheffe de la diplomatie canadienne.

Son homologue sud-coréenne Kang Kyung-Wha s'est d'ailleurs voulue optimiste, estimant que "les deux instruments" --"sanctions sévères" et main tendue-- allaient de pair. Elle a estimé que cette stratégie avait "commencé à porter des fruits", comme le montre selon elle la participation nord-coréenne aux JO de Pyeongchang.

- Vision 'naïve' -

Appuyant les appels américains, le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono a toutefois mis en garde contre toute tentation de baisser la garde. Sans citer nommément Séoul, il a soupçonné le régime de Kim Jong-Un de vouloir "enfoncer un coin entre les pays +durs+ et ceux qui ne sont pas si durs".

"Certains affirment qu'il faut récompenser la Corée du Nord pour sa participation au dialogue intercoréen, par des levées de sanctions ou en lui fournissant une certaine assistance", a-t-il dit. "Il s'agit d'une vision bien trop naïve", "la Corée du Nord veut juste gagner du temps pour poursuivre ses programmes nucléaire et balistique", a-t-il prévenu.

Avant même de débuter, la réunion de Vancouver a suscité la colère de Pékin et de Moscou, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et acteurs-clés, par le passé, des négociations avec Pyongyang.

Elle "n'a ni légitimité ni représentativité", a lancé mardi Lu Kang, porte-parole de la diplomatie chinoise.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait critiqué lundi "les Américains et leurs alliés" qui veulent "imposer leurs vues en se basant exclusivement sur le diktat et l'ultimatum" et sans "reconnaître la réalité d'un monde multipolaire".

Au téléphone mardi, le président chinois Xi Jinping a rappelé à son homologue américain Donald Trump que la situation sur la péninsule connaissait actuellement "des évolutions positives".

"Toutes les parties doivent unir leurs efforts afin de faire perdurer l'actuelle détente, qui n'a pas été obtenue facilement, et créer les conditions nécessaires à la reprise des pourparlers de paix", a déclaré Xi Jinping, cité par l'agence Chine nouvelle.

Les deux hommes ont exprimé "l'espoir" que ce dialogue coréen "puisse encourager un changement dans l'attitude destructrice de la Corée du Nord", a acquiescé la Maison Blanche.

A distance, en dépit de la détente affichée, la Corée du Nord a poursuivi mardi sa joute verbale avec M. Trump qui s'était vanté d'avoir un bouton nucléaire "beaucoup plus gros" que celui de Kim Jong-Un.

Par le biais du journal du parti unique, Rodong Sinmun, le régime de Kim Jong-Un a qualifié ces propos de "spasme d'un dément" effrayé par la puissance de la Corée du Nord et de "l'aboiement d'un chien enragé".

Après la multiplication l'an dernier des tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord, la tension est palpable dans la région.

Quatre jours après la fausse alerte diffusée à Hawaï, c'est la chaîne publique de télévision japonaise NHK qui a mardi par erreur publié sur son site internet une alerte annonçant que Pyongyang venait de lancer un missile et recommandait à la population de se mettre à l'abri.