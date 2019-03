Corée du Nord - Trump annule des sanctions contre Pyongyang parce qu'il "apprécie" Kim Jong Un

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il annulait des sanctions, imposées par son propre ministère des Finances, et visant à resserrer l'étau autour de la Corée du Nord pour qu'elle renonce à son programme nucléaire.

"Le Trésor américain a annoncé aujourd'hui que des sanctions supplémentaires à grande échelle seraient ajoutées à celles pesant déjà sur la Corée du Nord. J'ai ordonné aujourd'hui que ces sanctions supplémentaires soient retirées! ", a tweeté Donald Trump. Le président américain, qui a rencontré deux fois le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, semblait faire référence aux sanctions annoncées jeudi contre deux entreprises de transport maritime chinoises, accusées d'avoir commercé avec la Corée du Nord en dépit des sanctions internationales. "Le président Trump apprécie le dirigeant Kim et il ne pense pas que ces sanctions soient nécessaires", a de son côté dit la porte-parole de l'exécutif américain, Sarah Sanders. Adam Schiff, un démocrate qui préside la commission du Renseignement à la Chambre des représentants, a vivement critiqué le président pour cette annulation de sanctions "imposées hier seulement et promues par son propre conseiller à la Sécurité nationale, parce qu'il +aime+ Kim". "Une imprudente naïveté est déjà assez dangereuse. L'incompétence flagrante et la confusion à la Maison Blanche, c'est encore pire", a-t-il tweeté. Jeudi, le conseiller à la Sécurité nationale de M. Trump, John Bolton, avait déclaré que les sanctions visaient à empêcher la Corée du Nord de se livrer à des "pratiques illicites dans le trafic maritime". La Chine avait dénoncé ces sanctions contre deux de ses entreprises de transport maritime, affirmant qu'elle respectait les mesures internationales prises pour forcer la Corée du Nord à renoncer à son programme nucléaire. (Belga)