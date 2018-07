Corée du Sud: l'ex-présidente Park condamnée à huit ans pour de nouvelles affaires

(Belga) La présidente sud-coréenne déchue Park Geun-hye a été condamnée vendredi à huit ans de prison, pour avoir en particulier bénéficié illégalement de fonds des services de renseignement, une peine qui s'ajoute à celle qu'elle purge déjà.

Mme Park, 66 ans, est déjà en prison après sa condamnation en avril à 24 années de réclusion pour abus de pouvoir et corruption dans un énorme scandale à tiroirs qui avait suscité des manifestations monstres. Mme Park n'était pas présente quand le tribunal du district central de Séoul lui a infligé six ans pour le détournement des fonds du Service national du renseignement (NIS) et deux ans pour être intervenue illégalement dans la désignation des candidats de son parti conservateur aux législatives de 2016. Les peines n'ont pas été confondues, ce qui signifie qu'elle doit purger un total de 32 ans derrière les barreaux. Elle a été reconnue coupable d'avoir touché un total de 3,3 milliards de wons (2,6 millions d'euros) détournés des caisses des services de renseignement par l'entremise de leurs patrons. "L'accusée a reçu environ trois millards de wons sur trois ans de la part de trois chefs du NIS. L'accusée a causé au trésor public des pertes considérables du fait de son crime", a dit le tribunal. Trois anciens chefs du NIS ont raconté qu'ils avaient détourné l'argent des caisses de leur organisation sur les ordres de Mme Park, a relevé le tribunal. Le parquet accuse Mme Park de s'être servie de l'argent pour l'entretien de son domicile privé, financer une boutique où sa confidente de l'ombre Choi Soon-sil lui faisait confectionner ses vêtements et autres services privés, dont des massages. Mme Choi, l'amie secrète et le personnage central du scandale, a elle été condamnée à 20 ans de réclusion pour abus de pouvoir, corruption et ingérence dans les affaires de l'Etat. Elle s'était servie de ses liens privilégiés avec Mme Park pour extorquer des millions d'euros à des entreprises dont le géant Samsung. (Belga)