Coronavirus - 14 cas à Hong Kong et un nouveau cas suspecté en cours de contrôle

(Belga) Les autorités sanitaires d'Hong Kong ont confirmé procéder à des tests sur un éventuel nouveau cas de coronavirus

Quatorze cas d'infection au nouveau type de coronavirus ont été enregistrés dans la région autonome de Hong Kong. Plusieurs de ces personnes ont séjourné à Wuhan, épicentre de l'épidémie dans la province chinoise de Hubei. Le dernier patient testé positif à Hong Kong est un homme de 80 ans en bonne santé qui est en condition stable. L'homme a été détecté lorsqu'il franchissait les contrôles à la frontière entre Hong Kong, région autonome chinoise, et la Chine continentale. Il devait ensuite prendre un vol depuis cette ville vers Tokyo au Japon, pour participer à une croisière. Les autorités ont établi une nouvelle ligne d'urgence et un site internet d'information et assurent avoir déjà reçu 2.400 contacts de la part du public depuis samedi. (Belga)