Coronavirus - 97 nouveaux décès en Chine

(Belga) Le bilan de l'épidémie de pneumonie en Chine a atteint dimanche les 2.442 morts après l'annonce de 97 décès supplémentaires, tous sauf un dans la province centrale du Hubei, berceau du nouveau coronavirus.

La grande majorité des nouveaux décès ont été enregistrés à Wuhan, la capitale du Hubei, placée de facto en quarantaine avec ses 11 millions d'habitants depuis le 23 janvier. La commission nationale (ministère) de la Santé a aussi fait état de 648 nouveaux cas confirmés de contamination dans tout le pays, ce qui porte à près de 77.000 le total des contaminations en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao). Apparu en décembre à Wuhan, le coronavirus s'est propagé à plus de 25 pays et suscite une inquiétude croissante en raison de nouveaux foyers en Europe et au Moyen-Orient. Les autorités chinoises ont créé une certaine confusion sur les bilans des contaminations et des décès en Chine en modifiant à plusieurs reprises leurs méthodes de comptage. Le nombre de décès annoncé dimanche pour les dernières 24 heures est en léger retrait par rapport à celui communiqué la veille (97 au lieu de 109 samedi), mais celui des nouveaux cas de contamination repart à la hausse (648 au lieu de 397). (Belga)