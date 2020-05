Coronavirus: à Las Vegas, les casinos fermés reconvertis en... banques alimentaires

A Las Vegas, les casinos toujours fermés sont reconvertis en banques alimentaires. Chaque semaine, une file de voitures longue de dix kilomètres s'étire pour pouvoir accéder à cette banque alimentaire temporairement établie dans le Palace Station, fermé comme tous les autres casinos de Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

Le site du Palace Station est l'un des vingt points de distribution mis en place à Las Vegas par l'ONG Three Square, qui s'approvisionne aussi bien auprès des programmes d'aide du gouvernement fédéral que de donateurs et commerçants locaux.



L'association a ainsi reçu des tonnes de nourriture destinée aux buffets des casinos lorsque ceux-ci ont fermé leurs portes en mars à cause de la pandémie.





Beaucoup de ceux qui attendent patiemment la distribution de nourriture ont eux-mêmes été laissés pour compte par les casinos qui les faisaient travailler.

Dans le sud du Nevada, environ un tiers de la main-d’œuvre est employée dans le secteur du jeu, de la restauration et de l'hôtellerie, touché de plein fouet par les mesures de confinement locales et la fermeture des frontières américaines aux touristes étrangers.



MGM Resorts, l'un des plus gros opérateurs de Las Vegas, a licencié 63.000 personnes à lui seul.