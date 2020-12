Coronavirus à Wuhan: un an après le premier cas, où en est l'épidémie?

C’est de la Chine que la pandémie de coronavirus est partie il y a un an. Quelle est la situation aujourd’hui? Officiellement, la page du coronavirus est tournée. Des images du marché de Wuhan montrent que tout est redevenu comme avant. Le pays affiche une croissance économique excellente, la campagne de vaccination a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Mais tout cela est la version officielle chinoise.

La pandémie s’éloigne, la vie reprend son cours. Dans les rues de Wuhan en Chine, ils sont désormais des centaines à se presser devant les étals de poisson, de légumes ou de viande. Là où toute l’épidémie aurait commencé.

"Le monde entier est frappé par ce virus, ce n’est plus seulement la Chine, explique une poissonnière. Maintenant, c’est surtout l’Amérique donc je ne suis pas inquiète." "Ce virus ne vient sûrement pas de Chine, renchérit Chen. Il doit avoir été apporté par quelqu’un d’autre."

Cela fait un an maintenant qu’un premier cas de Covid a été déclaré dans le pays. Après un verrouillage de la ville de 76 jours, forçant les habitants à rester barricadés chez eux, aucun nouveau cas n’a été enregistré depuis plusieurs mois. Une victoire synonyme de renaissance pour les habitants.

Depuis, l’épidémie s’étend et de nombreux continents sont toujours en pleine lutte contre le virus. La Chine serait-elle un modèle à suivre? "Je pense que nous devons nous auto-protéger en priorité, déclare un habitant de Wuhan. Le pays doit jouer un rôle de premier plan qu’il s’agisse des Etats-Unis, de la Chine, de l’Australie ou du Royaume-Uni. Ils devraient dire qu’ils font de la vie humaine, une priorité." "J’ai peur d’une deuxième vague, ajoute une jeune femme. Je suis sortie de Wuhan et je me rends compte que les gens ne portent pas le masque."

Plus de 55 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde, faisant plus de 1.300.000 morts.

