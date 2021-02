Coronavirus - Afghanistan: première livraison de vaccin en provenance d'Inde

(Belga) L'Afghanistan a reçu dimanche un demi-million de doses du vaccin AstraZeneca fournies par l'Inde, première livraison de vaccin contre le Covid-19 parvenue dans ce pays durement frappé par l'épidémie en 2020.

"Nous avons reçu 500.000 doses de vaccin pour les patients atteints par le Covid-19 envoyées par le gouvernement indien", a déclaré le ministre afghan de la Santé par intérim Wahid Majrooh à l'aéroport de Kaboul où il réceptionnait la livraison. Le vaccin, développé par la société anglo-suédoise AstraZeneca et l'université d'Oxford, est produit par le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde. Cet institut produit à grande cadence des millions de doses du vaccin AstraZenaca pour l'Inde, des pays voisins et une grande partie des pays en développement. Les doses seront dans un premier temps administrées aux personnels de santé et aux personnes âgées souffrant de maladies chroniques, a dit le ministre. Le gouvernement afghan compte vacciner à terme 60% de la population et travaille notamment avec la Banque mondiale et l'Union européenne pour se procurer encore plus de doses, a indiqué le ministre. Le nouveau coronavirus est entré en Afghanistan en février 2020, lorsque des milliers de migrants sont revenus d'Iran, à l'époque le pays le plus affecté par l'épidémie dans la région. Au cours des mois suivants, l'Afghanistan, déjà ravagé par des décennies de guerre, a été fortement touché par le Covid-19, notamment à Kaboul. En août 2020, une étude du ministère de la Santé avait évalué à 10 millions, soit près d'un tiers de la population, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus. Les chiffres officiels font état de 55.300 cas confirmés de contamination et de 2.400 décès. Ce pays de 32 millions d'habitants dispose de capacités limitées en matière de tests, mais au cours de derniers mois la propagation du virus a accusé une baisse. (Belga)