Coronavirus - Au moins 40 Américains infectés sur le paquebot au large du Japon

(Belga) Au moins quarante Américains ont été infectés par le nouveau coronavirus à bord du paquebot Diamond Princess, qui se trouve en quarantaine au large du Japon, ont annoncé dimanche les autorités américaines.

"Ils vont être traités dans des hôpitaux au Japon", a précisé sur la chaîne CBS Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, alors que les Etats-Unis ont commencé à évacuer leurs ressortissants bloqués sur ce navire. L'état de santé des malades est variable, a-t-il précisé. "Vous pouvez être atteint et avoir des symptômes minimaux mais vous restez contagieux", a souligné M. Fauci. "Ou vous pouvez avoir une infection pulmonaire grave qui impose une hospitalisation et peut-être même une intervention plus lourde", a-t-il encore dit, sans donner de détails sur la date de dépistage ou de prise en charge des malades notamment. Le Diamond Princess a été placé en quarantaine début février avec ses 3.711 passagers et membres d'équipage après un test positif sur un croisiériste débarqué à Hong Kong. En date de dimanche, 355 personnes étaient déclarées infectées et hospitalisées. Il n'était pas clair dans l'immédiat si ce décompte inclut les Américains. Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs dizaines d'autobus sont venus chercher les quelque 350 Américains qui se trouvaient toujours à bord. Ils doivent ensuite partir par avion à destination des Etats-Unis où ils devront observer une quarantaine de 14 jours. "Si les gens commencent à développer des symptômes à bord de l'avion, ils seront mis à l'écart", a précisé M. Fauci. Selon le dernier bilan diffusé dimanche par Pékin, l'épidémie de Covid-19 a provoqué la mort de 1.665 personnes, la plupart dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, où le virus est apparu en décembre. Seuls quatre décès ont été enregistrés ailleurs dans le monde: un sur le territoire chinois semi-autonome de Hong Kong et les trois autres respectivement au Japon, aux Philippines et en France. (Belga)