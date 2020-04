Coronavirus au Panama: des caméras thermiques dans le métro pour repérer des malades

Des caméras thermiques ont été installées dans plusieurs stations du métro de Panama afin de repérer des voyageurs potentiellement infectés par le nouveau coronavirus, a annoncé mardi la direction du métro.

Le Panama, qui a décrété un confinement très strict, a recensé 136 morts et plus de 4.600 personnes contaminées par le virus, le bilan le plus élevé en Amérique centrale. Des caméras dotées de capteurs infrarouges seront installées à l'entrée de douze stations, au niveau des tourniquets d'accès aux quais, pour détecter des personnes présentant une température élevée, ont précisé des responsables de la compagnie publique qui gère le métro de la capitale.

Le dispositif sera ensuite étendu aux 18 autres stations que comptent les deux lignes de métro. Les usagers ainsi repérés seront soumis à un deuxième examen pour vérifier s'ils ont de la fièvre - un des symptômes d'une infection au nouveau coronavirus - auquel cas ils seront isolés des autres voyageurs. Dans un deuxième temps, les responsables du métro prévoient l'installation de caméras de reconnaissance faciale connectées à des numéros de cartes d'identité, qui permettront de localiser le domicile des personnes ayant de la température.

