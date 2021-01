Coronavirus - Australie: feu vert pour le vaccin de Pfizer, les premières doses administrées fin février

(Belga) L'agence australienne du médicament a donné son feu vert au vaccin contre le Covid-19 produit par Pfizer, dont les premières doses devraient être administrées à partir de fin février, a annoncé lundi le Premier ministre australien Scott Morrison.

Il s'agit du premier vaccin contre le Covid-19 à être approuvé en Australie par l'Administration des biens thérapeutiques (TGA). "Je précise que ce n'est pas une approbation en urgence comme on en a vues dans d'autres pays", a déclaré M. Morrison. "C'est une approbation officielle au terme du processus ordinaire de la TGA." L'Australie a commandé 10 millions de doses à Pfizer, ce qui lui permettra de vacciner cinq millions de personnes. Travailleurs de santé et personnes âgées seront prioritaires. M. Morrison a averti que la vaccination débuterait fin février, et non mi-février comme l'avait initialement promis son gouvernement, et ce en raison des défis logistiques de la production et de la livraison de vaccins dans le monde entier. Il a précisé que la campagne de vaccination devrait s'achever en octobre. Cela signifie que l'Australie va commencer à vacciner ses habitants des mois après des pays comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, alors que M. Morrison avait affirmé au début de la pandémie que son pays serait "au début de la file d'attente". L'immense île-continent est parvenue à empêcher une propagation générale du virus sur son sol. Peuplée de 25 millions d'habitants, elle totalise environ 28.700 cas de contaminations au coronavirus. Au total, 909 décès ont été attribués au Covid-19. (Belga)