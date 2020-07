Coronavirus - Australie: Nouveau record d'infections à Melbourne pulvérisant le record national

(Belga) Mercredi, la seconde ville la plus peuplée d'Australie, Melbourne, a enregistré un nouveau record quotidien d'infections au nouveau coronavirus, avec 484 cas. La nouvelle envolée de l'épidémie est loin d'être maitrisée au sud du pays qui franchit aussi un record à l'échelle nationale.

En dépit du reconfinement imposé à Melbourne, capitale du Victoria, depuis deux semaines, la recrudescence de l'épidémie ne semble pas faiblir avec 484 nouveaux cas recensés lors des dernières 24h et deux nouveaux décès à déplorer. Présentant ces données mercredi, le chef de l'Etat du Victoria, Daniel Andrews, a déploré que les chiffres ne faisaient pas mine de baisser comme souhaité. Il impute en partie la propagation continue du virus dans la métropole au fait que 9 résidents testés sur 10 ne s'isolent pas en attendant les résultats de leur dépistage. "A moins que les personnes testées restent à la maison et s'isolent jusqu'à ce qu'elles reçoivent leurs résultats au test, nous n'allons pas voir ces chiffres baisser", a-t-il fait part, cité par le média public ABC, mettant en garde que le reconfinement de la ville, prévu pour six semaines, risque d'être prolongé. Afin d'éviter que des personnes malades ne se rendent sur leur lieu de travail par crainte de perdre un revenu, les autorités du Victoria ont promis de verser à ces employés 1.500 dollars australiens, soit 930 euros, afin de les inciter à rester à domicile. Le port du masque dans les espaces publics sera obligatoire à Melbourne et une partie de sa périphérie dès jeudi. L'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé et dont la capitale est Sydney, a pour sa part recensé 16 nouveaux cas de Covid-19. Ces nouveaux bilans portent à plus de 500 le nombre de cas recensés en un jour en Australie. Le précédent record de cas de Covid-19 dans cette nation de 25 millions de personnes avait été enregistré le 28 mars avec 473 infections, relève le média SBS. Le pays a dénombré plus de 13.000 infections depuis fin janvier et 128 décès. (Belga)