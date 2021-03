Coronavirus - Australie: Un foyer de 10 cas déclenche un confinement de trois jours à Brisbane

(Belga) Un foyer de 10 nouveaux cas de coronavirus dans la ville de Brisbane en Australie a provoqué la mise en place d'un confinement de trois jours dans cette ville de l'Etat du Queensland, sur la côte ouest de l'ile-continent.

La Première ministre de cet Etat, Annastacia Palaszczuk, a annoncé lundi matin que les habitants de Brisbane devraient observer un confinement de trois jours dès 17h00 (08h00 HB) et que le port du masque serait obligatoire. Les résidents ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour des raisons essentielles, dont l'achat de vivres, l'exercice physique, le travail ou des soins médicaux. Les écoles seront aussi fermées. Ces restrictions seront à nouveau évaluées mercredi, à l'approche du weekend de Pâques. Dix cas du variant britannique du Covid-19 ont été détectés dans la ville d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Six cas ont été importés de l'étranger et quatre cas sont le résultat de transmission locale, ce qui place les autorités en alerte. L'origine de deux d'entre eux n'a pas encore été établie. "Il s'agit du variant britannique, qui est très infectieux. Nous devons donc agir de la sorte pour éviter un confinement plus long. Cela permettra aussi à nos autorités de remonter la trace des contacts", a fait part la Première ministre de l'Etat fédéré. Deux personnes contaminées se sont en outre déplacées lorsqu'elles étaient contagieuses dans la ville de Byron Bay, dans l'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays. L'Australie a été relativement épargnée par la pandémie de coronavirus après avoir mis en place un contrôle très strict de ses frontières, avec un nombre d'arrivées par avion limité et une quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les nouveaux venus. Des confinements sporadiques ont été observés localement pour réagir rapidement à l'éclosion de nouveaux clusters. La ville de Melbourne (Victoria) a toutefois été placée sous cloche pendant plusieurs mois en 2020 pour venir à bout d'une vague de contaminations. C'est dans cette ville que sont enregistrés la majeure partie des 909 décès à déplorer en Australie, pour près de 30.000 infections dans l'île-continent depuis le début de la pandémie. (Belga)