Coronavirus aux Etats-Unis: à cause du confinement, Kendra et Michael n'ont pas vu leurs jumelles prématurées depuis 5 semaines

Il y a 5 semaines, Kendra a donné naissance à des jumelles, Danika et Queenland. Depuis, elle et son compagnon n'ont pas pu voir leurs filles à cause du confinement.

"Ma peur est qu'elles nous oublient", confie Kendra dans une interview à CBS. La jeune femme a donné naissance à des jumelles il y a cinq semaines. Deux petites filles prénommées Danika et Queenland, nées prématurément à 31 semaines. À cause du confinement, leurs parents ne peuvent pas aller les voir. "Ils nous ont appelés et nous ont dit qu'on ne pouvait pas revenir. L'hôpital est en confinement", explique Kendra. C'était le 13 mars.

"Ils font des FaceTime avec nous quand ils le peuvent, ils nous envoient des photos"… mais le contact peau à peau est évidemment interdit.

Michael et Kendra veulent partager leur situation pour que d'autres parents puissent être préparés au cas où ça leur arriverait.

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos