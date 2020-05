Coronavirus aux Etats-Unis: Donald Trump estime qu'un vaccin sera disponible d'ici fin 2020

Le président américain Donald Trump a estimé dimanche qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus serait disponible d'ici la fin de l'année 2020.

"Nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année", a déclaré M. Trump lors d'une émission spéciale sur Fox News au sein du Lincoln Memorial, sur le National Mall de Washington. "Les médecins vont dire: vous ne devriez pas dire cela. Je dis ce que je pense", a-t-il ajouté.

"Nous poussons très fort (...) de nombreux groupes (pharmaceutiques) sont, je pense, très proches", a-t-il encore dit. Quelle serait sa réaction si un pays découvrait un vaccin avant les Etats-Unis? "Cela m'a égal", a-t-il répondu. "Je veux juste avoir un vaccin qui fonctionne". Il existe une centaine de projets de vaccins anti-Covid-19 à travers le monde, dont une dizaine en phase d'essais cliniques, selon des données diffusées par la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Martelant sa volonté de permettre aux activités du pays de reprendre de manière prudente mais "aussi rapidement que possible", le président américain s'est montré optimiste sur les perspectives économiques.

L'année 2021 sera "incroyable", a-t-il prédit. Le coronavirus a fait 1.450 morts aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche l'Université Johns Hopkins, un chiffre stable par rapport à la veille qui porte le bilan total américain à plus de 67.600 décès. Dimanche à 20h30 (02h30 HB lundi), l'université basée à Baltimore et dont le comptage fait référence avait enregistré plus de 1,15 million de cas d'infection au Covid-19 et 67.674 décès. Les Etats-Unis sont de loin le pays qui recense le plus grand nombre de décès dus à la pandémie.

