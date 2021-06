Coronavirus - Aux Etats-Unis, les salons de coiffure afro-américains mis à contribution pour vacciner

(Belga) Les salons de coiffure tenus par des Afro-Américains vont être mis à contribution aux Etats-Unis pour convaincre leur clientèle d'ajouter à leur coupe une piqûre de vaccin contre le Covid-19, a annoncé mercredi Joe Biden.

L'initiative fait partie d'une ribambelle d'actions visant à encourager la population à continuer à se vacciner tout au long du mois de juin, décrété "mois national d'action". Le but: atteindre l'objectif fixé par le président démocrate de 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin d'ici le 4 juillet, jour de la fête nationale. "Les coiffeurs et barbiers locaux" vont devenir "des promoteurs clés pour la vaccination dans leurs communautés, en offrant des informations aux clients, en prenant pour eux des rendez-vous, et même en utilisant leurs propres commerces comme lieux de vaccination", a déclaré Joe Biden lors d'une allocution. L'initiative est notamment menée en partenariat avec l'organisation "Black Coalition Against Covid", et une entreprise de produits capillaires, a précisé la Maison Blanche dans un communiqué. Aux Etats-Unis comme ailleurs, les barbiers sont prisés comme des endroits d'échange, où employés et clients lient souvent des relations de confiance. Selon une analyse la semaine dernière de la fondation Kaiser Family, le nombre de personnes noires vaccinées est, dans la plupart des Etats, plus faible que la proportion de population qu'ils y représentent. "Nous avons besoin de tout le monde à travers le pays pour nous conduire jusqu'à la ligne d'arrivée", a martelé Joe Biden. "S'il vous plaît, exercez votre liberté, ne vivez plus dans la peur", a-t-il demandé, en réclamant notamment une mobilisation des moins de 40 ans et en promettant, en cas de succès, "un été de joie, de rassemblements et de fêtes". A l'heure actuelle, près de 63% des adultes ont reçu au moins une dose de l'un des trois vaccins autorisés dans le pays. En comptant les adolescents vaccinés entre 12 et 17 ans, plus de 168 millions de personnes ont reçu au moins une dose, soit plus de 50% de la population. Mais après un pic début avril, le rythme de la vaccination s'est essoufflé, malgré un léger rebond il y a deux semaines. Pour contrer la tendance, l'exécutif a par ailleurs annoncé des offres pour que les parents puissent faire garder gratuitement leurs enfants pendant qu'ils se font vacciner, en partenariat avec des entreprises de garde d'enfants. Enfin, la vice-présidente Kamala Harris voyagera durant le mois de juin, notamment dans le Sud du pays, pour promouvoir les bénéfices de la vaccination. (Belga)