Coronavirus aux USA: "Les gens de moins de 40 ans représentent désormais la plus large partie des patients"

L'état actuel de la pandémie aux Etats-Unis n'est "vraiment pas bon", selon Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, s'exprimant lundi. Plus d'une douzaine d'Etats fédérés continuent de pulvériser leurs records de cas de Covid-19 quotidiennement.



"C'est une situation grave que nous devons régler immédiatement", a soutenu M. Fauci dans une conversation diffusée en ligne avec le chef des instituts nationaux de Santé, Francis Collins. M. Fauci a indiqué que le pays été toujours en proie avec la première vague de l'épidémie.

Il a incité la population plus jeune de faire preuve de prudence, alors que les gens de moins de 40 ans représentent désormais la plus large partie des patients. Il a mis en garde que ces derniers pouvaient propager le virus et que la jeunesse ne protégeait en aucun cas de maladie grave. "Les jeunes gens ne devraient pas penser qu'ils sont invulnérables à des conséquences graves... Ils peuvent être très malades", a insisté M. Fauci.

Interrogé sur sa vision de la situation, il a conclu que "l'état actuel n'est vraiment pas bon" aux USA. Entre temps, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a à nouveau vivement critiqué l'approche de la pandémie de coronavirus par le président Donald Trump. Sans porter de masque en public et sans admettre le danger de la pandémie, "il facilite (la propagation, NDLR) le virus", a pointé le gouverneur à l'adresse du milliardaire new-yorkais.